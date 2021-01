Frana su strada statale 90 delle Puglia, nella zona di Ariano Irpino

Una frana si è verificata ieri sera lungo la strada statale 90 delle Puglie, nel territorio di Ariano Irpino. Ci troviamo in Campania, a pochi chilometri dal confine con la Puglia.

Il crollo ha interessato il km 23,700 e ha portato all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno fatto un sopralluogo insieme al personale dell’ANAS per predisporre i lavori di messa in sicurezza e ripristino del costone franato. Il tratto della statale potrebbe essere riaperto al traffico nelle prossime 24 ore, al termine degli interventi ed in seguito all’accertamento, da parte dei tecnici dell’amministrazione comunale, del ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

I veicoli in direzione Foggia o in direzione Avellino devono utilizzare un percorso alternativo ovvero il vecchio tracciato della statale 90 che attraversa il centro abitato di Ariano Irpino.

A cura di Francesco Ladisa

