Covid: verso proroga stato d’emergenza fino al 30 Aprile, ecco il nuovo DPCM in arrivo

Sono ore decisive in vista del nuovo dpcm in arrivo che andrà ad introdurre le nuove regole e restrizioni anti contagio per l’Italia, a partire dal 16 Gennaio.

Dopo l’incontro avvenuto ieri tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, è fissato per oggi il confronto con le Regioni, per trovare le varie intese (non facili) sul nuovo provvedimento.

Il governo è intenzionato a prorogare lo stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021 anche se la decisione definitiva non è ancora stata presa. La novità è quella della data, diversa da quelle circolate nei giorni scorsi (30 marzo e 31 luglio) mentre il “ritmo” trimestrale delle proroghe verrebbe rispettato visto che l’ultima proroga era arrivata in ottobre e la penultima a luglio. Ricordiamo che il governo ha adottato lo stato d’emergenza in quanto consente di seguire iter più snelli sia per quanto riguarda il settore sanitario, sia per l’approvvigionamento dei dispositivi sanitari. Dallo stato d’emergenza dipendono anche i poteri del commissario straordinario Domenico Arcuri e in una certa misura anche i Dpcm.

Tornando al dpcm in arrivo, si stanno studiando i criteri per la definizione delle varie zone già note (gialla, arancione, rossa) e di una nuova “zona bianca”, che significherebbe quasi un ritorno alla normalità e potrebbe scattare in caso di Rt (indice di contagio) al di sotto dello 0,50 e con una incidenza di casi ogni centomila abitanti al di sotto di 50. Al momento però appare una prospettiva ancora lontana per tutte le regioni italiane.

Confermato il coprifuoco nazionale che è stato introdotto già con i precedenti provvedimenti. Divieto di uscire quindi dalle 22 alle 5 ogni giorno della settimana. Alcune fonti riferiscono inoltre che ci sarà una stretta sulla movida, con il divieto di asporto per i bar dopo le 18. Tra le norme da inserire nel provvedimento, anche la proroga della regola sulle visite private per sole due persone esclusi però gli under 14. Gli impianti di risalita delle piste da sci resteranno ancora chiusi; di una loro eventuale riapertura “non si è parlato nemmeno tanto” viene riferito. Ancora chiuse anche piscine, palestre, così come musei, cinema e teatri.

A cura di Francesco Ladisa

