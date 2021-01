Meteo: tante nubi e residue piogge, calano ovunque le temperature oggi

Residuo maltempo all’estremo sud e tante nubi sull’Adriatico. Calano le temperature! Previsioni meteo per oggi.

Tempo in lento e graduale miglioramento sulla nostra penisola dopo le piogge diffuse di ieri e le forti nevicate in Appennino. La perturbazione atlantica si sta muovendo verso est e ciò che rimane sull’Italia è una vasta distesa di nubi che portano debolissime e sparse piogge.

Nel frattempo si è anche esaurito il poderoso richiamo caldo africano che ieri aveva portato le temperature clamorosamente oltre 30°C in Sicilia.

METEO 11 GENNAIO 2021 | Giornata variabile con tante nubi ma poche piogge. Nubi concentrate soprattutto sul versante adriatico dove ci aspettiamo isolate piogge con nevicate deboli in alta collina. Schiarite in arrivo al nord, specie sul nord-ovest e Toscana. Residue piogge sparse e deboli su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Temperature in calo ovunque, soprattutto all’estremo sud dove la colonnina di mercurio scenderà di oltre 10-15°C rispetto a ieri. Le temperature, infatti, si porteranno su valori consoni al periodo su tutto il Meridione dopo l’anomala ondata di caldo di ieri.

La settimana proseguirà in un contesto freddo e potrebbe tornare anche la neve nel week-end, come descritto in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

