Saturno: nuova foto spettacolare di Cassini sull’immenso uragano situato al polo nord

Immenso uragano su Saturno, arriva la nuova immagine della sonda Cassini.

La sonda Cassini situato nell’orbita di Saturno da ormai diversi anni è riuscita a scattare una nuova sensazionale foto del gigantesco uragano situato sul polo nord del pianeta. Il solo occhio del ciclone di questo enorme uragano ha un diametro di 2000 km, praticamente oltre 20 volte più grande di un normale uragano terrestre. Il vento, ai margini dell’uragano, soffia ad oltre 500 km/h.

Dall’immagine arrivata dalla sonda Cassini emerge un dettaglio interessante che accomuna questo uragano a quelli terrestri: nell’occhio del ciclone le nubi sono molto basse o addirittura sembrano non esserci, esattamente come avviene nei nostri uragani grazie ad un processo di compressione dell’aria che inibisce la formazione di nuvole.

L’uragano è ormai stabilizzato sul polo nord di Saturno da diversi anni e non sembra intenzionato ad esaurirsi in breve tempo.

A cura di Raffaele Laricchia

