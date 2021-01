Gelo e nevicate estreme in Giappone, almeno 11 vittime e 277 feriti

Tanto gelo e neve in Giappone, tante vittime e feriti. Disagi in tante città della costa orientale.

Una severa ondata di maltempo si sta abbattendo in Giappone, purtroppo abituata a imponenti ondate di gelo e neve a causa della ravvicinata presenza delle vastissime steppe siberiane. L’ennesima ondata di gelo, però, si è rivelata estremamente dannosa sia per le temperature registrate e sia per gli accumuli di neve davvero imponenti caduti soprattutto nelle prefetture di Niigata, Ishikawa, Fukuji e Toyama.

Sono almeno 11 le persone che hanno perso la vita e ben 277 quelle ferite a causa delle nevicate eccezionali. Le vittime sono legate ad enormi quantitativi di neve caduti da tetti e alberi e anche incidenti causati dal ghiaccio. Le grandi città della costa orientale giapponese sono state colpite da intense bufere di neve che hanno paralizzato il traffico. Nella prefettura di Niigata, i militari sono stati chiamati a sgombrare la neve dai tetti delle case di cura, perché c’era il grave pericolo di crollo.

Nella città di Joetsu, nella prefettura di Niigata, sono caduti ben 233 cm di neve in poco più di due giorni. Per via delle avverse condizioni meteorologiche sono stati cancellati più di 500 voli e i collegamenti ferroviari sono stati interrotti. Pesantissimi i disagi sulle arterie stradali e autostradali, con code chilometriche a causa dell’eccessiva presenza di neve e ghiaccio.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>