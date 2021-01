Intensa scossa di terremoto tra Albania e Grecia, avvertita in Puglia

Terremoto in Albania vicino Saranda, avvertito in Grecia e Puglia. Dati INGV della scossa.

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 12 gennaio 2021 alle 08.26 sui Balcani meridionali, precisamente tra Albania e Grecia. Il sisma è avvenuto sull’Albania meridionale nella zona di Saranda.

Secondo i dati dell’INGV, il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.3, mentre l’ipocentro è stato fissato a 17 km di profonditĂ . Epicentro tra Lukove e Nivice, pochi chilometri a nord della cittĂ albanese di Saranda.

La scossa è stata chiaramente avvertita sull’Albania meridionale e la Grecia nord-occidentale, in particolare su Giannina e l’isola di CorfĂą.

Tremori percepiti anche in Salento, nel leccese orientale tra Otranto, Lecce e Santa Maria di Leuca (avvertiti lievi tremori durati pochi istanti). Non ci sono danni a cose o persone.

