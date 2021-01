Isole Canarie: impressionante gelo avvolge l’osservatorio di La Palma [FOTO]

Gelo avvolge le isole Canarie in alta quota. La nebbia ed il vento forte creano sculture di ghiaccio. Le immagini da La Palma.

Le immagini che arrivano dalle isole Canarie sono sbalorditive, soprattutto per chi non conosce i microclimi presenti nell’arcipelago spagnolo situato poco a largo del Marocco meridionale, praticamente a ridosso del tropico del Cancro. Tanti infatti immaginano le Canarie come il tipico paradiso terrestre dominato dal bel tempo e dal caldo e difatti questa regola viene spesso rispettata, ma le cose cambiano quando si comincia a salire di quota lungo i vari monti presenti negli isolotti dell’arcipelago.

Sull’isola di La Palma si erge la Roque de Los Muchachos, una montagna alta ben 2.426 metri. Oltre i 2000 metri le condizioni meteorologiche cambiano radicalmente rispetto alle coste e alle basse quote, nonostante siano distanti, in linea d’aria, pochissimi chilometri.

Alcune immagini diffuse sul web nelle ultime ore mostra un fenomeno davvero incredibile avvenuto all’Osservatorio astronomico situato su La Palma a ben 2300 metri di altitudine: quella che vedete è nebbia che si congela su tutte le superfici a causa delle temperature inferiori allo zero. Il forte vento riesce a modellare l’umiditĂ (in enormi quantitĂ ) che si congela man mano sulle superfici (edifici, auto, piante, rocce, ecc…) dando vita a vere e proprie sculture di ghiaccio. Si tratta di un fenomeno decisamente raro per le basse quote e si differenzia dalla “galaverna” o dal “gelicidio” che conosciamo in Italia.

Le immagini diffuse dallo stesso Osservatorio Astronomico e dall’astrofisico Matteo Miluzio, si riferiscono a due giorni fa, momento in cui era in atto un’ondata di maltempo (la stessa che ha portato nevicate storiche a Madrid). Anche sugli altri monti delle Canarie, come ad esempio su Teide, si sono verificate bufere di neve oltre i 2000 metri di altitudine.

Ci teniamo a precisare che questo genere di fenomeni sono assolutamente normali per le isole Canarie, nonostante si trovino in uno dei punti piĂą caldi, in senso latitudinale, del mondo.

A cura di Raffaele Laricchia

