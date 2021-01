Meteo: gelido risveglio in pianura Padana, ultime piogge all’estremo sud

Notte gelida al nord con temperature fino a -7°C. Ultime piogge al sud oggi, tra Sicilia e Calabria. Si avvicina il gran freddo.

Dopo tanto maltempo è in arrivo una breve tregua grazie al ritorno dell’anticiclone, figura quasi del tutto assente in questo primo scorcio d’inverno. L’arrivo del sereno, in concomitanza del freddo, ha permesso un crollo delle temperature nella notte su tutto il nord Italia e parte del centro: le minime del mattino infatti si sono portate ovunque sotto lo zero in pianura Padana, con picchi anche di -6 o -7°C. Valori estremamente più bassi sulle Alpi e nelle valli più interne.

METEO 12 GENNAIO 2021 | L’alta pressione si espanderà su tutta Italia tra oggi e domani, favorendo un repentino miglioramento del tempo anche sulle zone del sud. Attenzione però ai residui fenomeni attesi oggi sul basso Tirreno, principalmente su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale: qui saranno possibili piogge deboli e sparsi ed isolatissimi rovesci. Qualche addensamento residuo su Puglia, Molise e Abruzzo con tendenza ad ampie schiarite in giornata.

Dopo il tramonto le temperature scenderanno repentinamente da nord a sud, portandosi nuovamente sotto lo zero al nord e le zone interne del centro.

Gran freddo nella seconda parte della settimana, anche con fiocchi di neve! Leggi qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

