Sicilia: scossa di terremoto su Nicosia, avvertita ad Enna in serata

Scossa di terremoto modesta in Sicilia, avvertita a nord di Enna. I dati dell’INGV.

Una moderata scossa di terremoto è stata ben avvertita questa sera alle 17.38 sulla Sicilia settentrionale, soprattutto tra ennese, palermitano e messinese. L’epicentro del terremoto è stato individuato a nord di Enna, vicino Nicosia.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 3.2, mentre l’ipocentro è stato individuato a 9 km di profonditĂ . Epicentro tra Gangi e Sperlinga, pochi chilometri a nord-ovest di Nicosia. Il terremoto è stato avvertito con tremori e boati all’epicentro, per pochi istanti: diverse le segnalazioni che arrivano da Gangi, Nicosia, Cerami e Mistretta.

La scossa è stata avvertita lievemente anche ad Enna. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Sperlinga EN 4 805 805 Nicosia EN 8 13899 14704 Castel di Lucio ME 10 1294 15998 Gangi PA 11 6811 22809 Capizzi ME 15 3176 25985 Mistretta ME 15 4791 30776 Cerami EN 16 2006 32782 Geraci Siculo PA 17 1945 34727 San Mauro Castelverde PA 18 1701 36428 Leonforte EN 19 13439 49867 Pettineo ME 19 1350 51217 Nissoria EN 19 3000 54217 Petralia Soprana PA 19 3360 57577 Reitano ME 20 806 58383

A cura di Raffaele Laricchia

