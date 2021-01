Meteo: splende il Sole ma che freddo all’alba! Domani nuovo peggioramento

Giornata di transizione, molto stabile. Torna il Sole al centro-nord. Domani nuovo peggioramento e aria fredda in arrivo.

È tornato a splendere il Sole su tante nostre regioni soprattutto del centro-nord dopo un prolungato periodo instabile e nuvoloso. Il momentaneo rinforzo dell’alta pressione, unito all’ingresso di aria piĂč secca da nord, ha spazzato via le nubi quasi ovunque. Solo sulle isole maggiori e il basso Tirreno troviamo residua nuvolositĂ senza piogge.

METEO 13 GENNAIO 2021 | Tempo stabile e soleggiato su tutto il centro-nord ed il lato adriatico. Nubi sparse e senza piogge su Sicilia e Calabria, perlopiĂč sui versanti tirrenici. Non ci saranno piogge oggi sullo Stivale.

Clima molto freddo all’alba al nord: le minime hanno raggiunto anche i -6°C nelle campagne e nelle piccole localitĂ della Val Padana. Tanto freddo anche al centro-sud con minime vicino allo zero sui settori interni.

La giornata si rivelerà piuttosto fredda con massime che, nonostante la presenza del Sole, non andranno oltre i 5-6°C al nord e i 10-11°C al sud.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Domani il tempo tornerĂ a peggiorare soprattutto sul lato adriatico e al sud, a causa di una perturbazione artica in avvicinamento sui Balcani. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie piĂč importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook