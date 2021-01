Forti nevicate in arrivo su Campania, Basilicata e Calabria a bassissima quota

Maltempo in arrivo domani al centro-sud, nevicate a tratti intense su Campania, Basilicata e Calabria. Fiocchi anche in Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio.

La perturbazione artica alimentata da aria gelida di origine continentale (proveniente dalla Russia) ha raggiunto i Balcani ed è pronta a causare un peggioramento del tempo su tante nostre regioni. Il week-end si prospetta pienamente invernale su tutta Italia ma in maniera particolare sul centro-sud dove avremo varie occasioni per nevicate a bassissima quota, venti forti e clima rigido.

I primi segni del peggioramento sono tangibili in queste ore su Abruzzo, Molise e Puglia dove sta transitando il fronte freddo della perturbazione: si tratta di piogge, rovesci sparsi che dureranno non più di 3-4 ore. Neve in rapido calo di quota in Appennino, possibile fino a 500 metri entro nella tarda sera di oggi. I fenomeni attraverseranno anche Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nelle prossime ore.

Tuttavia il vero peggioramento arriverà domani, venerdì 15 gennaio, e sarà determinante per l’arrivo della neve fino a bassissima quota. Una piccola bassa pressione proveniente dalla Francia attraverserà il Tirreno e si rinforzerà nettamente grazie al contributo di aria molto fredda proveniente dai Balcani: la depressione assorbirà quest’aria molto fredda e si approfondirà dando vita a maltempo diffuso sul centro-sud.

Rapidi fenomeni interesseranno Toscana e Lazio al mattino, ma sarà più a sud che il maltempo si intensificherà e persisterà per gran parte della giornata: su Campania, Basilicata e Calabria ci aspettiamo precipitazioni diffuse e a tratti forti, con la neve che scenderà rapidamente di quota fino a sfiorare i 200 metri (su Campania, Basilicata) e i 300-400 metri su Calabria settentrionale. Neve in arrivo dunque per città come Benevento e Avellino, con accumuli al momento lievi (pochi centimetri). Nevicherà sul Vesuvio fino a bassa quota e finanche alle basse quote del cosentino.

Gli accumuli più ingenti sono attesi sul Cilento, sul Pollino e la Sila: qui ci aspettiamo anche oltre 30 cm di neve oltre i 700-900 metri di altitudine.

Sulle coste e pianure pioverà con temperature molto basse.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Locali nevicate sono attese anche nelle zone interne abruzzesi, laziali, molisane e pugliesi (soprattutto sulle Murge fino a 200 metri di altezza, tra domani pomeriggio e sera). Maltempo anche sulle isole maggiori: in Sicilia nevicherà domani sera oltre i 1000 metri. Neve sui 500-700 metri sulla Calabria centrale e oltre 800-900 metri su quella meridionale e in Sardegna.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>