Indonesia: forte scossa di terremoto su Sulawesi, si temono danni

Forte terremoto in Indonesia, colpita l’isola di Sulawesi. I dati dell’USGS.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 gennaio 2021, alle 19.28, nel cuore dell’Indonesia sull’isola di Sulawesi. Dai primi dati dell’USGS (centro sismico americano), il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.3 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 18 km di profondità .

Epicentro sulle coste occidentali dell’isola di Sulawesi, a pochi chilometri dal centro abitato di Tappalang. Il terremoto è stato avvertito in gran parte di Sulawesi, soprattutto nelle vicine città di Mamasa e Polewali.

Al momento non risultano danni a cose o persone, ma la presenza di vicini centri abitati potrebbe aver portato a conseguenze. Cercheremo di informarvi nelle prossime ore in caso di novità .

A cura di Raffaele Laricchia

