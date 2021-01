Terremoto nel mar Ionio, scossa moderata a largo di Sicilia e Calabria

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata dall’INGV nella mattinata di oggi 14 gennaio 2021, esattamente alle 08.19.

Secondo i dati dell‘INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.5, con ipocentro individuato a 38 km di profondità. Epicentro in mare aperto, a circa 80 km dalle coste del reggino meridionale e 110 km da quelle del catanese e del siracusano.

Il terremoto non è stato avvertito sulla terraferma.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>