Pioggia forte su Napoli e temperatura crollata a 4°C, nevica in collina

Nubifragio su Napoli, temperatura crollata a 4°C. Neve sulle colline, specie Irpinia e Cilento.

Pioggia, neve e freddo stanno avvolgendo la Campania: come ampiamente previsto una depressione formatasi nel mar Tirreno sta generando maltempo diffuso al sud con nevicate a quote sempre più basse grazie al contemporaneo ingresso di aria molto fredda dai Balcani.

Negli ultimi minuti le piogge sono diventate particolarmente intense su Napoli, dove è in atto un nubifragio soprattutto nei quartieri occidentali della città partenopea. Il forte rovescio ha favorito un drastico calo della temperatura, che si è portata tra i 3 e i 4 °C in molti punti della città.

Nevica sulle colline fin sui 300 metri di altitudine, soprattutto tra Irpinia e Cilento, come potete osservare da queste immagini provenienti da Bagnoli Irpino, Petina e Aiello del Sabato, pubblicate dalla pagina facebook “Che Tempo fa“:

Continuerà a nevicare fin verso le prime ore della sera sulla Campania meridionale, localmente anche sui 200 metri di quota nelle aree interne. Pioggia e freddo invece sulle coste. Nel corso della sera tempo in graduale miglioramento ovunque.

Gli accumuli di neve più significativi arriveranno solo in alta collina, soprattutto oltre i 600 metri dove non escludiamo picchi fino a 15-20 cm di neve.

Video da Petina (SA):



A cura di Raffaele Laricchia

