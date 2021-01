Freddo e neve in Puglia, tutto bianco a Castel del Monte [FOTO]

Neve in Puglia a bassa quota, imbiancato Castel del Monte. Le immagini.

La Puglia è tra le regioni che maggiormente sta risentendo delle gelide correnti provenienti dai Balcani. Dopo qualche nevicata arrivata ieri sera sulle Murge, ecco che si è fatto avanti il fenomeno dell’ASE, ovvero la formazione di nubi in mare grazie allo scorrimento dell’aria fredda sulla superficie marina calda. Queste nubi stanno interessando Gargano, BAT e nord barese già dalle prime ore del mattino è il risultato è l’arrivo di nevicate sparse sino a quote basse.

I fiocchi di neve hanno interessato soprattutto le aree collinari sopra i 300 metri, creando anche locali accumuli nevosi. Tra Altamura e Spinazzola si registrano 1-2 cm di neve. Stessa situazione anche a Castel del Monte, situato nelle colline alle spalle di Andria: il meraviglioso castello è ora avvolto da un leggero manto nevoso e continua a nevicare con fiocchi di medie dimensioni.

Le immagini sono spettacolari:

Continuerà a nevicare? Potremmo dire che il peggioramento è appena iniziato in Puglia. Oggi avremo ancora deboli nevicate sparse, specie in collina, tra Gargano, BAT e barese. Domani, tra pomeriggio e sera, arriverà un altro fronte instabile con nevicate oltre 100-200 metri soprattutto sulle aree interne, mentre nella notte e all’alba di lunedì sono attese le ultime nevicate localmente anche in pianura e sulle coste della Puglia centro-settentrionale.

A cura di Raffaele Laricchia

