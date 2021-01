Il Duca degli Abruzzi ibernato dal gelo intenso e dalla neve, immagini mozzafiato

L’ondata di freddo in atto sul centro-sud e sul versante adriatico si sta facendo sentire particolarmente in Appennino, dove la temperatura è crollata vertiginosamente, addirittura portandosi sotto i -15°C attorno ai 2000 metri di altitudine. Anche il meraviglioso “Duca degli Abruzzi”, situato a 2.388 metri di altitudine sulla cresta del Monte Portella, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ha risentito delle gelide correnti balcaniche.

Il rifugio, di proprietà del C.A.I (Club Alpino Italiano) di Roma si presenta ora letteralmente congelato, avvolto da neve e ghiaccio modellati dal vento forte. Le foto scattate da Andrea Bresciano, pubblicate su Neve Appennino, mostrano il Duca degli Abruzzi in un’atmosfera speciale.

Il Rifugio può essere raggiunto solo a piedi: dalla località sciistica di Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila, ci si impiega 40 minuti, da Prati di Tivo (TE) si deve camminare per quattro ore.

La struttura non offre grandi comodità ma per gli escursionisti e alpinisti è un luogo utile dove trovare ristoro o pernottare, in un paesaggio assolutamente mozzafiato.

A cura di Raffaele Laricchia

