Meteo: irruzione fredda dai Balcani, ecco l’ASE con nevicate sparse fino a quote bassissime sul basso Adriatico

Freddo intenso su tutta Italia, nevicate sparse sul lato adriatico. Ecco il fenomeno dell’ASE. Le previsioni meteo per oggi.

Freddo pungente questa mattina su gran parte d’Italia, soprattutto al nord dove la notte stellata ha portato la colonnina di mercurio di diversi gradi sotto lo zero. Gran freddo anche sulle regioni adriatiche dove a fatica si superano i 6°C lungo le coste. È migliorato il tempo sul lato tirrenico dopo le nevicate di ieri fino a bassa quota.

Come si evince dall’immagine del satellite l’aria fredda sta penetrando nel Mediterraneo attraverso il mar Adriatico, dove il contrasto tra aria fredda e calore marino genera nubi e nevicate. Si tratta del fenomeno dell’ASE (Adriatic Snow Effect), ovvero la formazione di nubi con precipitazioni generate dal semplice scorrimento dell’aria fredda sulla superficie del mare.

Queste nubi si addensano su Abruzzo, Molise e Puglia dove troviamo nevicate sparse fino a bassa quota, generalmente sin verso i 200 metri di altitudine. I primi accumuli si registrano sul basso Abruzzo, sul Gargano, sulla BAT e sul nord-barese (anche 1-2 cm già caduti questa mattina).

METEO 16 GENNAIO 2021 | Giornata fredda su tutta Italia, ma precipitazioni molto isolate relegate al versante adriatico. Nevicate sparse e deboli su Abruzzo meridionale, Molise, Gargano e Puglia centro-meridionale almeno sino a sera. Lievi accumuli sulle Murge e generalmente oltre i 300-400 metri. Isolati fiocchi di neve anche in Basilicata. Locale instabilità anche in Sicilia, con piogge deboli e sparse con nevicate in montagna.

Venti di tramontana sostenuti sul lato adriatico e al sud e sensazione del freddo amplificata.

A cura di Raffaele Laricchia

