Sicilia: due scosse di terremoto nettamente avvertite sull’Etna, boati nel catanese

Due scosse di terremoto di moderata entità sono state registrate tra pomeriggio e sera sulla Sicilia orientale, esattamente tra catanese e messinese, sul versante settentrionale dell’Etna.

Secondo i dati dell’INGV le scosse di terremoto sono state due: la prima avvenuta alle 16.21 con magnitudo richter 3.1, la seconda invece (ben più forte) avvenuta alle 18.47 con magnitudo richter 3.6. L’epicentro della prima scossa è stato localizzato alle pendici settentrionali dell’Etna, esattamente su Moio Ancantara (ME), mentre la seconda in prossimità del cratere del vulcano.

Le due scosse sono state ben avvertite in un raggio di oltre 30 km, soprattutto nel messinese meridionale e nel catanese: tante le segnalazioni da Randazzo, Moio Alcantara, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Fornazzo e Giarre.

Non ci sono danni a cose o persone, le scosse sono legate all’attività eruttiva dell’Etna che proprio da ieri ha ripreso la sua attività stromboliana.

A cura di Raffaele Laricchia

