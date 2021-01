Australia: allerta nel Queensland per l’arrivo del ciclone Kimi

E’ allerta in Australia per l’arrivo del ciclone tropicale Kimi, formatosi a largo della costa nord-orientale del paese. L’intensa perturbazione minaccia lo stato del Queensland e in particolare la zona fra Cooktown e Port Douglas, poco a nord di Cairns, dove è previsto il landfall.

Il ciclone presenta al momento una forza pari alla categoria 1, ma i meteorologi ritengono che potrebbe rafforzarsi fino a diventare di categoria 2 quando raggiungerà la costa.

Nella zona sono previste forti piogge, venti superiori ai 120 km/h e possibili inondazioni, soprattutto lungo i settori costieri. Il Queensland Fire and Emergency Services, il principale fornitore di servizi antincendio e di emergenza nel Queensland, ha esortato le persone ad evitare di uscire di casa e tenersi pronti anche con kit di emergenza per l’arrivo della tempesta, attesa nella serata di Lunedì 18 Gennaio.

A cura di Francesco Ladisa

