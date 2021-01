Friuli, scossa di terremoto nella notte su Tolmezzo, avvertita nell’udinese

Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia, tremori nell’udinese, epicentro su Tolmezzo. I dati dell’INGV.

Una moderata scossa di terremoto è stata registrata nella notte di oggi 17 gennaio 2021, esattamente alle 00.54, nel Friuli settentrionale, in provincia di Udine. Il sisma è avvenuto nell’area di Tolmezzo, pochi chilometri a nord-ovest di Gemona.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.4, mentre l’ipocentro è stato individuato a 8 km di profonditĂ . Epicentro, come detto, nella zona di Tolmezzo e precisamente appena ad ovest del centro abitato.

Il sisma è stato chiaramente avvertito con boati e tremori durati pochi secondi, ma ben percepibili dagli abitanti di Tolmezzo. Segnalazioni anche da Cavazzo Carnico, Gemona del Friuli e Udine.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Verzegnis UD 2 863 863 Tolmezzo UD 3 10440 11303 Lauco UD 4 729 12032 Villa Santina UD 5 2233 14265 Cavazzo Carnico UD 6 1052 15317 Enemonzo UD 8 1319 16636 Zuglio UD 8 595 17231 Preone UD 8 246 17477 Arta Terme UD 9 2171 19648 Raveo UD 9 458 20106 Amaro UD 10 823 20929 Socchieve UD 12 908 21837 Sutrio UD 13 1332 23169 Ovaro UD 13 1922 25091 Bordano UD 14 754 25845 Ampezzo UD 14 1006 26851 Cercivento UD 14 679 27530 Venzone UD 14 2117 29647 Ravascletto UD 15 536 30183 Paluzza UD 15 2217 32400 Trasaghis UD 15 2227 34627 Comeglians UD 15 516 35143 Treppo Carnico UD 16 618 35761 Moggio Udinese UD 17 1714 37475 Ligosullo UD 17 116 37591 Tramonti di Sopra PN 17 321 37912 Osoppo UD 18 2936 40848 Paularo UD 18 2623 43471 Gemona del Friuli UD 18 10964 54435 Vito d’Asio PN 19 769 55204 Resiutta UD 19 309 55513 Tramonti di Sotto PN 19 387 55900 Rigolato UD 19 448 56348 Prato Carnico UD 19 904 57252 Clauzetto PN 20 380 57632 Forgaria nel Friuli UD 20 1786 59418

A cura di Raffaele Laricchia

