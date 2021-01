Intensa nevicata su Istanbul, gaffe durante Başakşehir-Sivasspor: gli ospiti si mimetizzano con la neve

Forte nevicata su Istanbul, la squadra del Sivasspor si mimetizza con la neve. Le immagini.

Il gelo siberiano arrivato sull’est Europa sta colpendo in maniera decisa la Turchia e il mar Nero (mentre l’Italia fa i conti solo con una piccolissima parte di questo vasto flusso gelido). Le temperature sono crollate in tutta la Turchia, soprattutto sui settori occidentali dell’Egeo.

Nella giornata di ieri si è abbattuta una forte nevicata su Istanbul, proprio durante lo svolgimento della gara di calcio tra Basaksehir e Sivasspor, formazioni del massimo campionato turco. La nevicata è stata così abbondante da ricoprire il terreno di gioco con un evidente manto nevoso che, ironia della sorta, si confondeva con le divise da gioco della squadra ospite, ovvero il Sivasspor.



In pratica l’intera squadra si è letteralmente mimetizzata con la neve, tra le polemiche delle formazioni in campo. Come se non bastasse il pallone, di colore arancione, si mimetizzava perfettamente con le divise da gioco della squadra di casa. L’arbitro, contrario alla sospensione della partita, ha condotto fino al termine una partita insolita, poi terminata 1-1.

A cura di Raffaele Laricchia

