Meteo, depressione nel Tirreno: altro carico di neve a bassa quota oggi al sud

Altra depressione nel Tirreno, torna la neve a bassa quota al sud e a tratti al centro. Domani ancora neve sull’Adriatico! Previsioni meteo.

Ve ne abbiamo ampiamente parlato ieri e le previsioni stanno trovando conferme nello scatto satellitare di questa mattina: una bassa pressione sta prendendo vita nel mar Tirreno grazie ad aria umida e instabile arrivata dall’Atlantico in contrasto con l’aria molto fredda proveniente dai Balcani.

Questa depressione sta portando in questi minuti deboli nevicate tra basso Veneto, Emilia orientale, Romagna e Umbria, localmente anche in pianura,

METEO 17 GENNAIO 2021 | Tempo in graduale peggioramento su Lazio al mattino, poi a seguire Marche, Abruzzo, Molise, Campania nel primo pomeriggio: qui ci aspettiamo nevicate sparse fino a bassa quota (500 metri circa nel Lazio, 100-200 metri sul lato adriatico e 300 metri in Campania.

Tra pomeriggio e sera maltempo in rapida estensione a Calabria, Basilicata e zone interne della Puglia dove nevicherà attorno ai 200-300 metri di quota (leggermente più in alto in Calabria, specie nel cosentino). I fenomeni più intensi, come già specificato ieri, riguarderanno la Campania meridionale, la Basilicata e la Calabria, mentre altrove saranno deboli.

Piogge sparse in arrivo anche in Sicilia con neve in montagna. Graduale attenuazione dei fenomeni su tutto il nord-est già nel corso della mattinata.

Non ├Ę tutto: tra la sera e la notte prender├á vita la “ritornante” di questa depressione: essa investir├á le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia portando neve a bassissima quota, localmente anche sulle coste: i fenomeni saranno pi├╣ probabili tra la tarda sera di oggi, le ore notturne e l’alba di luned├Č.

A cura di Raffaele Laricchia

