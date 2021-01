Meteo Protezione Civile domani 18 Gennaio: residua instabilità al sud con nevicate a quote basse

Nella giornata di domani avremo residua instabilità al mattino con piogge e nevicate fino a bassa quota su medio-basso versante adriatico e Sud Italia. Tendenza a miglioramento con il passare delle ore.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 18 Gennaio 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria ionica e meridionale e Sicilia settentrionale e orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Calabria ionica centro-settentrionale e Sicilia settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m in calo fino a 200-400 sulle regioni adriatiche, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 600-800 m su Sicilia e Calabria, con apporti al suolo deboli, localmente moderati sui rilievi calabresi.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi bassi o molto bassi su tutto il Paese; minime in locale sensibile aumento al Sud; massime in locale sensibile aumento al Centro; valori serali/notturni in locale sensibile diminuzione sulle regioni del medio Adriatico ed al Sud.

Venti: localmente forti settentrionali al Centro-Sud, con residue raffiche di burrasca al Meridione, in attenuazione a partire dalle regioni più settentrionali.

Mari: agitati Mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, fino a molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, ma con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, temporaneamente agitato il Tirreno meridionale al mattino, ma tutti con moto ondoso in attenuazione.

A cura di Francesco Ladisa

