Neve a Campobasso, imbiancato il capoluogo molisano

Forte nevicata su Campobasso, città imbiancata. Neve anche in Campania e Subappennino.

Freddo, maltempo e neve continuano ad avvolgere il centro-sud. Come ampiamente previsto anche il Molise è stato interessato da questa nuova perturbazione carica di precipitazioni grazie ad un “soffio umido” proveniente dall’Atlantico che è andato ad interagire col gran freddo proveniente dai Balcani.

Il risultato è una splendida nevicata su Campobasso, dove al momento si registrano oltre 2 cm di neve in periferia. Imbiancato anche il centro cittadino.

Sta nevicando anche a quote più basse, almeno sin verso i 300 metri nelle aree interne del Molise. Da poco la neve ha raggiunto anche il Subappennino Dauno pugliese sino a 400 metri e le zone interne della Campania, come Sannio, Matese e Irpinia.

La nevicata su Campobasso proseguirà per almeno altre 1-2 ore, dopodiché ci sarà una pausa in attesa delle nuove nevicate, anche forti, previste nel corso della notte.

A cura di Raffaele Laricchia

