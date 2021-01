Sicilia, sequenza di scosse di terremoto nel messinese [dati INGV]

Scossa di terremoto moderata nel messinese, tra Mistretta e Reitano. Poi altre lievi scosse in zona. I dati INGV.

Una sequenza di scosse di terremoto è in atto nel messinese tirrenico, in Sicilia, nel corso di oggi pomeriggio (17 gennaio 2021). L’epicentro è tra Mistretta e Reitano. Sono cinque le scosse rilevate in breve tempo: tra queste spicca la scossa delle 17.11 ben avvertita in un raggio di 30 km nel messinese, la quale ha raggiunto la magnitudo richter 3.0.

Il sisma, avvenuto a 9 km di profondità, è stato avvertito chiaramente tra Mistretta, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Capizzi e Cerami. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Le altre scosse, avvenute alle 17.13, 18.09, 18.10 e 18.11 hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4. Sono state avvertite debolmente solo all’epicentro.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Mistretta ME 1 4791 4791 Reitano ME 4 806 5597 Pettineo ME 6 1350 6947 Motta d’Affermo ME 6 739 7686 Castel di Lucio ME 7 1294 8980 Santo Stefano di Camastra ME 9 4694 13674 Tusa ME 11 2925 16599 Caronia ME 12 3364 19963 San Mauro Castelverde PA 14 1701 21664 Capizzi ME 15 3176 24840 Pollina PA 19 2974 27814 Sperlinga EN 19 805 28619 Geraci Siculo PA 19 1945 30564 Cerami EN 20 2006 32570

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>