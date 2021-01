Basilicata: scossa di terremoto su Potenza ben avvertita anche in Puglia, dati INGV

Terremoto avvertito tra Basilicata e Puglia, paura a Potenza, Matera e Altamura. Tremori anche a Bari e Andria. I dati INGV.

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nel cuore della notte di oggi 18 gennaio 2021, esattamente alle 00.13, tra Basilicata e Puglia. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione dalle province di Potenza, Matera, Bari, BAT e Taranto.

Dai primi dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.5, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 42 km di profondità . Epicentro nel potentino, nella zona di Anzi ovvero pochissimi chilometri a sud-est di Potenza.

Non ci sono danni a cose o persone. Il sisma è stato percepito per 2-3 secondi nella zona epicentrale nel potentino, anche con boati. Tremori più lievi avvertiti a Taranto, Altamura, Bari, Andria, Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Marconia, Pisticci. La scossa è stata avvertita sin verso Bari e a distanze superiori grazie all’ipocentro piuttosto profondo.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Anzi PZ 3 1696 1696 Trivigno PZ 6 678 2374 Brindisi Montagna PZ 8 908 3282 Laurenzana PZ 10 1797 5079 Castelmezzano PZ 10 800 5879 Albano di Lucania PZ 10 1435 7314 Calvello PZ 10 1948 9262 Abriola PZ 11 1531 10793 Pietrapertosa PZ 11 1032 11825 Campomaggiore PZ 12 811 12636 Pignola PZ 13 6962 19598 Vaglio Basilicata PZ 14 2047 21645 Potenza PZ 15 67122 88767 Tolve PZ 18 3251 92018 San Chirico Nuovo PZ 19 1368 93386 Tricarico MT 20 5388 98774 Accettura MT 20 1856 100630 Corleto Perticara PZ 20 2511 103141

A cura di Raffaele Laricchia

