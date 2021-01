Campania, scossa di terremoto nel Cilento, tremori tra Salerno e Potenza

Terremoto in Campania, vicino Salerno. Epicentro su Auletta, tremori a Battipaglia e Potenza. Ecco i dati INGV.

Tremori e boati avvertiti questa mattina in Campania, precisamente alle 08.31 di oggi 18 gennaio 2021. Il sisma è avvenuto a ridosso del Cilento, tra salernitano e potentino, dove anche nella notte è stata avvertita un’altra scossa di terremoto di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.2, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 16 km di profonditĂ . Epicentro nel salernitano tra Castelluccio Cosentino, Auletta e Caggiano, a pochissimi chilometri dal confine con la Basilicata. La scossa è stata chiaramente avvertita all’epicentro e in un raggio di 40 km circa. Segnalazioni arrivano da Potenza, Battipaglia, Muro Lucano e anche dal Cilento centro-settentrionale.

Non ci sono danni a cose o persone, la terra ha tremato per pochi istanti in modo moderato esclusivamente all’epicentro.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Salvitelle SA 2 560 560 Auletta SA 3 2336 2896 Pertosa SA 5 690 3586 Caggiano SA 5 2765 6351 Romagnano al Monte SA 5 368 6719 Vietri di Potenza PZ 6 2832 9551 Buccino SA 8 5047 14598 Petina SA 8 1159 15757 Polla SA 9 5279 21036 San Gregorio Magno SA 9 4286 25322 Savoia di Lucania PZ 10 1127 26449 Balvano PZ 10 1830 28279 Ricigliano SA 10 1144 29423 Sant’Angelo Le Fratte PZ 11 1429 30852 Sicignano degli Alburni SA 12 3519 34371 Sant’Arsenio SA 13 2815 37186 San Pietro al Tanagro SA 15 1695 38881 Palomonte SA 15 3985 42866 Sant’Angelo a Fasanella SA 16 635 43501 San Rufo SA 17 1754 45255 Baragiano PZ 17 2671 47926 Corleto Monforte SA 17 592 48518 Ottati SA 17 618 49136 Satriano di Lucania PZ 17 2374 51510 Atena Lucana SA 17 2336 53846 Picerno PZ 18 5985 59831 Postiglione SA 18 2151 61982 Contursi Terme SA 18 3394 65376 Muro Lucano PZ 19 5497 70873 Brienza PZ 20 4078 74951

A cura di Raffaele Laricchia

