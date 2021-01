Freddo intenso in Piemonte: neve chimica nel torinese

Nonostante l’alta pressione e quindi l’assenza di precipitazioni in tutto il Nord Italia, risparmiato dal maltempo avutosi sulle regioni del centro-sud, diverse zone del Piemonte stamane risultano “imbiancate”.

Come testimoniato dalla pagina facebook Centro Meteo Piemonte CMP, la zona appena fuori Torino è stata interessata dal fenomeno della neve chimica, in particolare Nichelino, Moncalieri e località vicine.

Questo fenomeno meteorologico, non così usuale, si può verificare quando sussistano determinate condizioni quali temperature sottozero negli strati atmosferici, forte umidità con conseguente nebbia causata da inversione termica e, soprattutto, una elevata concentrazione di sostanze inquinanti (che servono da nuclei di congelamento), causate solitamente da intenso traffico automobilistico o dalla presenza di fabbriche che emettono appunto elementi inquinanti, come ossido di carbonio, biossido d’azoto, biossido di zolfo o i PM10.

In pratica le goccioline d’acqua sospese in atmosfera, all’interno della nebbia, tendono a legarsi alle particelle emesse dalle industrie che fungono da “nuclei di condensazione”, dando così origine a veri e propri fiocchi di neve che poi precipitano al suolo e imbiancano il paesaggio. Proprio quanto avvenuto nel torinese nelle ultime ore, permettendo una sorta di “nevicata senza nubi”. A ogni modo, il fenomeno è stato lieve e non ha causato alcun tipo di disagio.

