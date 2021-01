Fortissimo terremoto in Argentina, colpita San Juan: ci sono molti crolli

Violento terremoto colpisce l’Argentina e la città di San Juan. Crolli e feriti. Avvertito il sisma anche a Buenos Aires.

Un potente terremoto ha colpito l’Argentina settentrionale nel corso della notte di oggi 19 gennaio 2021, esattamente alle 03.46 italiane, corrispondenti alle 23.36 di ieri all’epicentro. Il terremoto è avvenuto sulle Ande, a ridosso del Cile.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.4, con ipocentro individuato a 20 km di profondità . L’epicentro del terremoto è stato localizzato esattamente sulla città di San Juan, situata nell’area più interna argentina a pochi chilometri dal Cile. La città , con oltre 120.000 abitanti, è stata scossa per oltre un minuto dal forte terremoto.

Si segnalano molti danni nella città argentina, soprattutto sarebbero crollate diversi edifici. Fortunatamente non si segnalano morti ma solo feriti: due bambini hanno riportato un trauma moderato e un adulto più anziano con un trauma grave, ricoverati in ospedale. Altri danni vengono registrati in altre piccole aree della provincia.

Il terremoto è stato avvertito in gran parte dell’Argentina settentrionale, anche a Buenos Aires distante ben 900 km. Paura anche in Cile ma non ci sono danni.Â



A cura di Raffaele Laricchia

