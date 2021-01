Meteo: gran gelo al nord, oggi breve ritorno dell’alta pressione

Breve alta pressione, torna il Sole al centro-sud. Tanta nebbia e neve chimica al nord, in pianura. Le previsioni meteo per oggi.

Dopo le ultimissime piogge della notte in Puglia, con fiocchi di neve in collina, l’alta pressione ha finalmente riconquistato tutta Italia spazzando via la massa d’aria molto fredda arrivata nel Mediterraneo la scorsa settimana.

Ora è tornato il Sole su tante nostre regioni, principalmente al centro-sud e sui monti, mentre la pianura Padana fa ancora i conti con nebbie e anche l’ormai sempre più acclarata “neve chimica”, ovvero la formazione di fiocchi di neve nella nebbia innescati dalle particelle di inquinamento presenti in atmosfera.

METEO 19 GENNAIO 2021 | Giornata stabile su tutta Italia: l’alta pressione si sta riappropriando della nostra penisola ma lo farà solo per poco visto che da domani torneranno ad affacciarsi correnti più umide e instabili atlantiche.

Oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il centro-sud, mentre le nebbie persisteranno in pianura Padana fino a sera. Nubi in aumento su Liguria e Toscana ma senza fenomeni. Possibilità di nevicate deboli in pianura Padana generate proprio dal mix tra nebbia e inquinamento: questo fenomeno sarà molto più probabile a ridosso dei grandi centri urbani o delle industrie.

Clima molto freddo al nord: le minime mattutine hanno raggiunto anche i -7°C in pianura Padana e l’aumento termico in giornata sarà molto contenuto a causa della persistenza delle nebbie. Grazie alle temperature molto basse sono state possibili non solo le “nevicate da inquinamento” descritte nel paragrafo precedente, ma anche gelate e galaverne. Aumentano invece le temperature al sud dove registreremo valori fino a 11-13°C su Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

