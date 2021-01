Potente terremoto in Argentina, i video della scossa e dei danni

Panico e danni in Argentina, forte terremoto di magnitudo 6.4 nella notte. I video dei danni e della scossa in diretta.

Un fortissimo terremoto di magnitudo richter 6.4 ha colpito l’Argentina occidentale e soprattutto le Ande al confine con il Cile. Il terremoto, di cui vi abbiamo informato in questo articolo, ha colpito pesantemente la città di San Juan con oltre 120.000 abitanti.

Al momento si segnalato almeno quattro feriti di cui tre in gravi condizioni, ma non ci sarebbero vittime nonostante i diversi crolli avvenuti. Di seguito pubblichiamo una serie di filmati registrati nella notte in Cile e in Argentina, sia all’epicentro (San Juan) che in città più lontane, dove potete notare i tremori generati dalla scossa.



Secondo video con vari filmati della scossa registrata in diretta e i danni successivi:



A cura di Raffaele Laricchia

