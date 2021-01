Tempeste di neve in Giappone: incidente clamoroso sulla Tohoku Expressway, 130 veicoli coinvolti

Gravi disagi in Giappone per il maltempo. Gelo e neve causano un maxi-tamponamento, coinvolte 130 auto.

Gelo e neve non mollano la presa sul Giappone, dove già pochi giorni fa si registravano diverse vittime e numerosi feriti. La situazione inizia a diventare molto critica soprattutto sui settori settentrionali e occidentali del Paese, spesso influenzate dal flusso gelido siberiano che porta nevicate in quantità estreme.

Nelle ultime ore il maltempo è stato responsabile di un clamoroso maxi-incidente in un tratto della Tohoku Expressway, nella prefettura di Miyagi, nel nord del Giappone. Attorno a mezzogiorno, mentre soffiava un vento gelido ad oltre 100 km/h, si è verificata una serie di tamponamenti che ha coinvolto, in totale, ben 130 veicoli per un totale di 200 persone. Purtroppo almeno una persona ha perso la vita in questa serie incredibile di incidenti, mentre altre 10 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito da NHK News, conducenti e passeggeri coinvolti nel tamponamento vengono assisti dai soccorritori che hanno consegnato acqua, cibo e coperte.

A cura di Raffaele Laricchia

