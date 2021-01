Meteo: nubi e piogge domani su diverse regioni, forti nevicate sulle Alpi

Sempre più instabile da domani, piogge sparse e tante nubi al centro-nord. Mite al sud? Le previsioni meteo per domani.

Il flusso umido e instabile atlantico continuerà ad intensificarsi nelle prossime ore e già domani ci accorgeremo di un incremento dell’instabilità su tante nostre regioni. Le più esposte ovviamente saranno quelle tirreniche e settentrionali dove nubi e piogge diverranno via via sempre più presenti.

Ancora momentanea alta pressione al sud e parte dell’Adriatico, dove si prospetta una giornata mite e stabile.

METEO 21 GENNAIO 2021 | Nubi in aumento su tutto il nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Piogge sparse ma deboli su Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Sardegna. Fenomeni leggermente più intensi solo sulle colline e i rilievi del Levante ligure e alta Toscana (neve oltre 700-900 metri).

Piogge deboli su Lombardia ed Emilia con neve in collina, mentre arriveranno piogge debolissime sul Triveneto nella seconda parte della giornata. Discorso diverso per l’arco alpino dove si manifesterà il fenomeno dello stau che garantirà nevicate copiose e diffuse, generalmente oltre i 700-900 metri di quota.

Andrà meglio su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove i cieli si riveleranno sereni o poco nuvolosi. Nuvoloso in Piemonte ma senza piogge.

Temperature in ulteriore aumento specie al sud, dove si prospettano massime fino a 14-15°C. Maggiori dettagli nel video previsionale:

A cura di Raffaele Laricchia

