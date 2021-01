Meteo, si risveglia l’Atlantico: nubi e piogge in arrivo da oggi al centro-nord

Torna l’Atlantico nel Mediterraneo! Perturbazione imminente con piogge via via più diffuse al centro-nord. Mite al sud! Le previsioni meteo.

Dopo la parentesi molto fredda che ha investito il centro-sud si sta rapidamente ripristinando il normale assetto barico che vede le correnti nord Atlantiche avvolgere l’Europa centro-occidentale. L’alta pressione che al momento sta scorrendo sul Mediterraneo ha già le ore contate proprio a causa della spinta esercitata da una perturbazione atlantica in avvicinamento all’Italia: questa sarà responsabile di un guasto nelle prossime ore, prevalentemente sul centro-nord.

METEO 20 GENNAIO 2021 | Tempo in graduale peggioramento sul lato tirrenico, con tante nubi e anche piogge deboli e sparse dalla Liguria alla Campania. Fenomeni in graduale estensione ad Emilia, Lombardia e Trentino con neve a bassa quota (generalmente oltre 300-500 metri). Isolati fenomeni attesi in Piemonte (tempo generalmente più asciutto rispetto alle altre regioni) e in Sardegna.

Nettamente più stabile sul medio-basso Adriatico e gran parte del sud, dove avremo ampie schiarite e clima più mite.

A cura di Raffaele Laricchia

