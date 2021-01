Potente esplosione a Madrid, devastato un edificio di tre piani

Violenta esplosione a Madrid, devastato un intero edificio, possibili feriti e vittime.

Sono sconosciute le cause che hanno causato una devastante esplosione nel centro di Madrid, intorno alle ore 15.00 di oggi 20 gennaio 2021. La deflagrazione ha fatto saltare in aria un palazzo di tre piani, devastandolo quasi totalmente.

L’esplosione è stata violenta tanto da essere avvertita in tutta la capitale spagnola. Il palazzo colpito dall’esplosione è situato in Calle de Toledo. Secondo quanto comunicato dai media spagnoli, le forze di polizia hanno evacuato e isolato l’intera zona. In azione i soccorsi ma al momento non è certo il numero di feriti ed eventuali vittime.

Come detto inizialmente, le cause dell’esplosione sono ad ora sconosciute.

Una fuerte explosión ha volado por los aires un edificio de la calle Toledo, en el centro de Madrid. El inmueble, situado junto a una residencia, es propiedad de la parroquia de La Paloma https://t.co/qQj4QVET6f pic.twitter.com/L9DA6ssx2Y — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

A cura di Raffaele Laricchia

