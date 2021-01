Malesia: enorme voragine grande quanto 40 piscine olimpioniche

Una enorme voragine si è venuta a creare giorni fa in Malesia, nella località di Bestari Jaya, nel distretto di Selangor.

L’improvviso cedimento del terreno, probabilmente in seguito al maltempo, ha creato un’apertura grande quanto 40 piscine olimpioniche e profonda una decina di metri.

La voragine ha inghiottito alcuni edifici e mezzi di trasporto, ma per fortuna non vi sono stati feriti o vittime. 67 persone sono state evacuate. Le autorità stanno indagando per accertare le cause del crollo.

A cura di Francesco Ladisa

