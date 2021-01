Copiose nevicate tra Friuli e Slovenia, valanga sul monte Canin tra Bovec e Lepena

Valanga sul monte Canin tra Friuli e Slovenia, bloccata la strada tra Bovec e Lepena.

Le nevicate in atto sulle Alpi iniziano a destare preoccupazione soprattutto per l’elevato rischio valanghe: le temperature sono piuttosto alte e nevica solo oltre i 1600 metri di altitudine al momento, quantomeno in Friuli Venezia Giulia, e la neve risulta molto pesante e instabile.

Nelle ultime ore è caduto oltre mezzo metro di neve fresca sulle Alpi friulane al confine con la Slovenia.

Purtroppo registriamo un’improvvisa valanga sul Monte Canin, in territorio sloveno: una grossa massa nevosa è precipitata sul fianco montuoso travolgendo la strada tra Bovec e Lepena. Fortunatamente pare non ci fossero vetture in transito in quegli attimi. La strada è stata chiusa al traffico.

Continuerà a nevicare senza sosta su tutte le Alpi orientali almeno fino a domani sera, con accumuli totali che potrebbero superare i 150-200 cm oltre i 1400-1500 metri. Fortunatamente avremo un calo graduale delle temperature che permetterà una lenta discesa dalla quota neve sin sugli 800-1000 metri e soprattutto permetterà un maggior consolidamento della neve in alta quota.

A cura di Raffaele Laricchia

