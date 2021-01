Meteo: oggi intenso peggioramento, arrivano venti forti, piogge e anche neve

Forte maltempo in giornata, locali nevicate in pianura sul nord-ovest. Venti forti di libeccio al centro-sud. Le previsioni meteo per oggi.

Un’intensa perturbazione atlantica è in graduale avvicinamento alla nostra penisola, dove già nel corso delle prossime ore porterà i primi vistosi effetti. Saranno le regioni del centro-nord quelle maggiormente colpite dal maltempo, specie quelle tirreniche più esposte alle umide correnti occidentali.

METEO 22 GENNAIO 2021 | Nubi in rapido aumento su tutto il centro-nord, attese piogge diffuse su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, in estensione a Piemonte, Emilia, Lombardia e tutto il Triveneto (specie tra pomeriggio e sera).

I fenomeni si estenderanno anche a Umbria, zone interne delle Marche e dell’Abruzzo, Alto Molise e Campania (ma con entità molto minore).

Sul nord-ovest resisterà un piccolo cuscino d’aria fredda nei bassi strati, fondamentale per l’arrivo della neve a quote molto basse e anche in pianura: interessato soprattutto il Piemonte, dove tra tardo pomeriggio e sera potrebbe nevicare fino al piano tra cuneese, torinese, alessandrino, astigiano e vercellese. Probabili fiocchi anche su novarese e verbano. Non escludiamo nevicate in pianura anche su pavese e piacentino, mentre nevicherà a bassa quota (200-300 metri) su varesotto e lecchese.

Ancora poco o nulla al sud ad eccezione della Campania: avremo un graduale aumento delle nubi ma piogge ancora assenti (peggiorerà nettamente nel week-end). Attenzione però ai venti di libeccio in graduale rinforzo su tutto il centro-sud ed il versante tirrenico, con raffiche fino a 60-70 km/h.

A cura di Raffaele Laricchia

