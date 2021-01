Previsioni meteo: sferzata fredda ad inizio settimana al centro-sud!

Freddo e neve in collina in arrivo a inizio settimana! Colpito il centro-sud, più stabile al nord. Le previsioni meteo.

L’inverno si sta rivelando decisamente dinamico e ricco di colpi di scena, con frequenti cambi di circolazione e di conseguenze perturbazioni di varie origini che arrivano nel Mediterraneo. Dopo la parantesi fredda della scorsa settimana al centro-sud e la perturbazione atlantica più mite ora in transito su tutta Italia, si prospetta un nuovo guasto del tempo di stampo artico con un deciso calo termico sulle regioni centro-meridionali.

L’aria fredda potrebbe scivolare lungo le regioni adriatiche e il centro-sud proprio ad inizio settimana, tra lunedì 25 e mercoledì 27, non impensierendo quasi per nulla il nord Italia dove si prospetta una pausa soleggiata seppur piuttosto fredda specie di notte.

Saranno giorni di diffuso maltempo per le nostre regioni centro-meridionali: dapprima domenica ci aspettiamo maltempo intenso e diffuso quasi ovunque, con locali nubifragi su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. A seguire transiterà il fronte freddo della perturbazione artica, che porterà rovesci sparsi, lunedì, su tutto il centro-sud e soprattutto nevicate in Appennino fino in alta collina.

Tra martedì e mercoledì avverrà il netto calo delle temperature su gran parte della penisola, che potrebbe favorire nevicate su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata fino a 500-600 metri. Più in basso solo rovesci e tanto freddo legato a intensi venti di tramontana. Rovesci sparsi e nevicate in montagna, oltre 800-1000 metri, in arrivo anche su Calabria e Sicilia, in un contesto pienamente invernale (freddo e ventoso).

Dunque nulla di eccezionale o paragonabile alla precedente ondata di freddo, bensì una normale ondata di freddo invernale per le nostre latitudini.

A cura di Raffaele Laricchia

