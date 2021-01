Tanto maltempo al nord, neve fino in pianura in Piemonte [VIDEO]

Nevica in Piemonte fino in pianura tra torinese e cuneese. Video da Fossano della splendida nevicata.

Come preannunciato un’intensa perturbazione ha raggiunto la nostra penisola con un notevole carico di piogge e venti forti di libeccio, decisamente miti e umidi. Come si evince dallo scatto del radar della Protezione Civile il maltempo sta avvolgendo gran parte del settentrione e parte del lato tirrenico: le umide correnti libecciali stanno apportando piogge diffuse, locali nubifragi e purtroppo disagi specie su Liguria, Lombardia e Veneto.

Sul nord-ovest resiste un piccolo cuscino d’aria fredda nei bassi strati che mantiene le temperature molto basse, addirittura vicine allo zero a quote pianeggianti, mentre sul nord-est (indicativamente da Milano verso est) la colonnina di mercurio sta salendo rapidamente verso l’alto.

La presenza di questo cuscino d’aria fredda sul Piemonte sta favorendo nevicate a tratti fino in pianura: coinvolto dalle nevicate principalmente il cuneese dove nevica fin sui 150 metri di quota. Neve in atto anche nel torinese, nell’astigiano e nell’alessandrino. Piove su Torino ma a breve le precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve (senza accumulo).

Video da Fossano (CN), di Raffaele di Febbraro:



Possibilità di neve in tarda sera anche su vercellese, novarese, biellese e verbano a quote bassissime.Nel corso della notte avremo un graduale miglioramento del tempo su tutta la regione.

A cura di Raffaele Laricchia

