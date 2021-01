Torna ad eruttare lo Stromboli: lava e massi incandescenti in mare

Torna ad eruttare lo Stromboli, nell’arcipelago delle isole Eolie, con un’intensificazione dell’attività nelle ultime ore. Dal cratere del vulcano fuoriescono lava e massi incandescenti che finiscono nella Sciara del Fuoco e raggiungono il mare.

Ecco il comunicato emesso dall’INGV:

COMUNICATO DI ATTIVITA’ VULCANICA del 2021-01-22 16:14:21(UTC) – STROMBOLI.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la colata di lava prodotta dal trabocco formatosi all’area craterica Nord continua ad essere ben alimentata ed il fronte si attesta ad una quota di circa 600 m. I blocchi incandescenti che si distaccano dal fronte, rotolano lungo la Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa. È inoltre presente una ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro Sud.

Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore alla stazione STRA, non si evidenziano variazioni significative e si mantiene su valori medio-bassi. Il numero e l’ampiezza degli explosion quakes mostrano valori bassi.

I dati di deformazione non mostrano variazioni significative.

