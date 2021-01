Violento temporale attraversa la Spagna: video impressionante dalla Catalogna!

Non solo l’Italia alle prese col maltempo in queste ore, ma anche la Spagna dove in mattinata si sono avuti forti temporali.

Un fronte temporalesco particolarmente intenso si è formato sui settori centrali ed è poi evoluto verso est, raggiungendo la costa orientale e dispensando nel suo tragitto precipitazioni a carattere di nubifragio, grandinate, raffiche di vento e frequenti fulminazioni.Â

In questo filmato, la squall line temporalesca ripresa nei pressi di Cervera, non lontano dalla città di Barcellona, in Catalogna. Ingenti i danni dopo il passaggio del forte temporale, principalmente a causa del vento: le raffiche superiori ai 110 km/h hanno provocato la caduta di segnaletica stradale, alberi e tegole di abitazioni.

A cura di Francesco Ladisa

