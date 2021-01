Meteo, forte perturbazione alle porte: domenica con tanta pioggia e venti tempestosi

Intensa perturbazione in arrivo, forti piogge e venti tempestosi al centro-sud domani. Le previsioni meteo per domenica 24 gennaio 2021.

Pioggia e vento hanno interessato molte regioni italiane nelle ultime 24 ore, soprattutto quelle tirreniche, a causa di una depressione rapidamente formatasi al nord Italia ma che sta già abbandonando il Mediterraneo.

Tuttavia non c’è tempo per miglioramenti in quanto un’altra perturbazione si sta rapidamente muovendo verso la nostra penisola ed è pronta a regalarci una domenica di severo maltempo.

L’aria umida e fresca di origine atlantica irromperà con forza dapprima in Sardegna nel corso della notte e a seguire su tutto il resto del centro-sud tra domani mattina e la sera. Ci aspettiamo piogge diffuse su tutto il centro-sud, ma i fenomeni più forti (anche nubifragi) si concentreranno su Toscana meridionale, Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Salento. Fenomeni più deboli ma comunque presenti su Sicilia, Puglia centro-settentrionale, Molise, Abruzzo, Marche.

Nevicherà in Appennino oltre i 1000 metri di quota con grande intensità .

Più riparato il nord, dove avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi ma senza fenomeni.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

ALLERTA VENTO FORTE | La perturbazione sarà particolarmente irruenta e scatenerà raffiche di vento sostenute su tutto il centro-sud. Sarà ancora il libeccio a dettar legge, con raffiche fino a 100 km/h su Toscana, Lazio, Campania. Sulle restanti aree raffiche tra 60 e 90 km/h. Prestare massima attenzione anche alle condizioni del mare lungo tutti i litorali tirrenici: si prospettano mareggiate impetuose fino a 4/5 metri di altezza.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook