Meteo: piogge intense ma poco freddo, massima attenzione ai venti oltre 100 km/h

Maltempo diffuso e neve in montagna. Aumentano le temperature ma attenzione ai fortissimi venti di libeccio. Il meteo per oggi.

La vasta perturbazione arrivata ieri nel Mediterraneo, con un notevole carico d’umidità e aria più mite, continua a portare piogge e rovesci su diverse nostre regioni. Il tempo questa mattina è perturbato su tutto il nord-est, mentre troviamo piogge e rovesci anche su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Liguria. Insomma un sabato abbastanza grigio e con piogge, seppur in un contesto più mite soprattutto al centro-sud.

Di contro osserviamo una sensibile intensificazione del vento di libeccio con raffiche sostenute sulle coste tirreniche.

METEO 23 GENNAIO 2021 | La depressione atlantica sta scorrendo in queste ore sulla pianura Padana orientale ed è proprio qui che troviamo i fenomeni più intensi. Piogge forti possibili per tutta la giornata su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con neve oltre 800-1000 metri di quota (accumuli molto abbondanti, anche oltre 50-70 cm).

Piogge sparse e deboli su Toscana, Lazio, Appennino abruzzese, Umbria, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Miglioramento graduale invece su nord-ovest e Sicilia.

Massima attenzione alle forti raffiche di libeccio su tutto il centro-sud, ma in maniera particolare sulle coste tirreniche: tra Toscana, Lazio e Campania si prevedono raffiche localmente superiori ai 100 km/h.

A cura di Raffaele Laricchia

