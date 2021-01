Piogge abbondanti e neve in fusione: in atto la tracimazione della diga di Ridracoli

Dalla mattinata odierna è in corso una prima tracimazione della diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena. Le acque dell’invaso romagnolo hanno iniziato a scivolare prima lentamente lungo la grande barriera di cemento armato della struttura, alta 103,5 metri e lunga 423 metri, quindi progressivamente con maggiore potenza.

Un’accelerazione dovuta all’azione combinata delle piogge abbondanti delle ultime ore e della fusione della neve in quota in seguito all’aumento delle temperature sotto l’effetto dei più miti venti di libeccio.

In questo filmato che vi mostriamo, la spettacolare tracimazione della diga ripresa poco fa. Il video è stato pubblicato dalla pagina Meteo Pedemontana Forlivese in un post, in cui si legge:

“L’invaso artificiale alle spalle della grande muraglia della diga è completamente pieno, con circa 33 milioni di metri cubi d’acqua immagazzinati. L’acqua in eccesso non può essere trattenuta e quindi, superata la diga, precipita a valle da 8 buchi sempre aperti, creando una spettacolare cascata alta oltre 100 metri sul Bidente di Ridracoli. Ricordo che è un evento positivo e non pericoloso.”

A cura di Francesco Ladisa

