Svezia: saranno costruiti oltre dieci ponti in autostrada per far attraversare le renne

In progetto i renodukts, meravigliosi ponti in Svezia in aiuto alle renne. Ora potranno attraversare autostrade e ferrovie.

Un progetto innovativo e di grande impatto sta prendendo piede in Svezia: si tratta della costruzione di oltre una decina di ponti sulle autostrade e ferrovie principali del Paese per consentire l’attraversamento alle renne in totale sicurezza.

Questi ponti prendono il nome di renodukts, una combinazione delle parole svedesi ren (renna) e viadukt (viadotto).

L’idea nasce dall’esigenza di tutelare le renne che soprattutto negli ultimi anni, a causa del riscaldamento globale, percorrono molti più chilometri alla ricerca del cibo. In inverno le renne scavano nella neve per cercare i licheni di cui si nutrono, ma con l’arrivo di piogge miste a neve e successive ondate di gelo viene a crearsi uno strato di ghiaccio che impedisce la ricerca del nutrimento necessario. Proprio per questo le renne sono costrette a spostarsi e percorrere decine e decine di chilometri, talvolta anche attraversando autostrade e linee ferroviarie.

Si può ben immaginare quanto sia alto il rischio di essere investiti e proprio per questo è nata l’idea della costruzione di molti ponti pieni d’erba e alberi per far muovere liberamente le renne.

I primi ponti saranno realizzati entro la fine del 2021 a nord di Umeå, città della contea di Västerbotten. Per l’individuare le aree più strategiche in cui costruire i ponti sono stati interpellati anche gli allevatori di renne, entusiasti del progetto. “Non vedo l’ora che le renne possano attraversare le strade indisturbate” ha dichiarato Tobias Jonsson, uno dei pastori consultati.

A cura di Raffaele Laricchia

