Forte scossa di terremoto in Antartide, avvertita in Argentina e alla base Esperanza

Intenso terremoto scuote l’Antartide settentrionale, tremori anche in Argentina. I dati dell’USGS.

Una forte scossa di terremoto è avvenuta nel cuore della notte di oggi 24 gennaio 2021, esattamente alle 00.36, nell’oceano Atlantico meridionale poco a largo dell’Antartide. Il terremoto è stato nettamente avvertito sull’Argentina meridionale e anche nelle basi situate sul litorale antartico settentrionale.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.9, mentre la profondità è stata localizzata a circa 10 km. Epicentro individuato in mare, pochi chilometri dalle isole King George dove sono situate diverse stazioni e basi di ricerca: la stazione polacca Henryk, la Machu Picchu base e la stazione Ferraz.

La scossa è stata nettamente avvertita anche sul litorale antartico distante 160 km, dove sorge la base Esperanza.

Fortunatamente non ci sono danni in nessuna di queste aree.

Il sisma è stato avvertito anche in Argentina, specie in Patagonia, distante 900 km, ovviamente senza alcuna conseguenza.

A cura di Raffaele Laricchia

