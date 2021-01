Meteo, tanta pioggia e venti intensi oggi: centro-sud nel mirino

Forte maltempo oggi al centro-sud, venti intensi di libeccio e mareggiate importanti. Neve in Appennino, più stabile al nord. Le previsioni meteo per oggi.

Risveglio grigio su quasi tutta l’Italia stamattina: una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta portando non solo tante nubi ma anche piogge diffuse e venti forti, come in una tipica giornata autunnale.

Difatti le temperature si presentano ancora piuttosto alte a causa dell’aria più mite trasportata dai venti di libeccio, per cui la neve scende solo in montagna, ad alta quota.

METEO 24 GENNAIO 2021 | Giornata perturbata su tutto il centro-sud e in Emilia Romagna. La depressione sta scorrendo in questi minuti tra Corsica e Toscana e si muoverà nelle prossime ore sull’Adriatico: questo movimento della bassa pressione favorirà la formazione di tante piogge, locali nubifragi e venti intensi su quasi tutta l’Italia centro-meridionale, in particolare Toscana, Lazio, Campania, Umbria. Su queste aree saranno possibili piogge localmente molto forti e nubifragi (con conseguenti allagamenti). Tanta pioggia anche su Emilia Romagna (migliora dal pomeriggio), Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche e Puglia meridionale.

Migliora gradualmente in Sardegna già dalla tarda mattina, mentre la Sicilia vedrà un rapido guasto solo tra pomeriggio e prime ore della sera. Più stabile il tempo al nord dove avanzeranno schiarite sempre più ampie a partire da ovest.

La neve scenderà in Appennino centrale oltre i 900-1000 metri di quota, ma con accumuli importanti su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. Quota neve più alta al sud.

ALLERTA VENTO FORTE | La perturbazione sarà particolarmente irruenta e scatenerà raffiche di vento sostenute su tutto il centro-sud. Sarà ancora il libeccio a dettar legge, con raffiche fino a 100 km/h su Toscana, Lazio, Campania. Sulle restanti aree raffiche tra 60 e 90 km/h. Prestare massima attenzione anche alle condizioni del mare lungo tutti i litorali tirrenici: si prospettano mareggiate impetuose fino a 4/5 metri di altezza.

A cura di Raffaele Laricchia

