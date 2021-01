Maltempo Lazio: esondano i fiumi Turano e Velino, allagata la piana reatina

Ancora criticità nel Lazio e in particolare nella provincia di Rieti, dove le piogge cadute negli ultimi giorni insieme alla fusione della neve in quota stanno determinando l’ingrossamento di fiumi e corsi d’acqua.

La situazione è particolarmente delicata sulla Piana reatina, che risulta in gran parte allagata a causa dell’esondazione dei corsi d’acqua della zona. In mattinata si è verificato lo straripamento dei fiumi Turano e Velino, con l’allagamento di vaste aree di campagna e strade. Ma fortunatamente non ci sarebbero conseguenze a persone.

“La situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore stando alla allerta arancione per criticità idraulica proprio sul nostro Appennino”, riferiscono dalla Protezione civile. Nella giornata di domenica il gestore della diga del Turano per abbassare il livello del lago ha provveduto ad un parziale rilascio delle acque destinato come avvertito anche dal Comune che ha attivato il Coc a ripetersi. L’emergenza continua.

A cura di Francesco Ladisa

