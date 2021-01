Meteo: la settimana parte con altro maltempo! Domani crollo delle temperature

Ancora nubi, piogge, rovesci e nevicate. Inizio di settimana perturbato in Italia, colpito il centro-sud. Le previsioni meteo per oggi.

Non ci sono pause tra un peggioramento e l’altro in Italia: dopo le piogge diffuse e i venti tempestosi che ieri hanno attraversato il centro-sud, quest’oggi è in arrivo un’altra perturbazione lungo la medesima traiettoria (vedi SATELLITI e RADAR).

Questa volta si tratta di un fronte perturbato legato ad una massa d’aria ben più fredda proveniente dal nord Atlantico, la quale domani sarà responsabile di un netto calo termico.

METEO 25 GENNAIO 2021 | Nubi al nord al mattino con piogge residue su Romagna e Friuli Venezia Giulia (in rapido esaurimento col passare delle ore). Il maltempo si concentrerà sulle regioni centro-meridionali dove avremo tante nubi e piogge sparse con isolati rovesci. Dapprima toccherà al centro Italia tra la mattina e il pomeriggio, dopodiché i fenomeni si sposteranno al sud e le isole maggiori indicativamente dal tramonto in poi.

Sicilia e Calabria meridionale saranno le ultime ad essere investite da piogge e rovesci (nelle ultime ore della sera).

Attenzione ai venti ancora sostenuti di libeccio sulle regioni meridionali, in particolare tra tarda mattina e pomeriggio.

Le temperature scenderanno rispetto a ieri e questo favorirà l’arrivo della neve in Appennino oltre i 700-800 metri di altitudine, specie tra Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise. Quota neve più alta al sud.

Domani irromperà l’aria fredda artica che farà scendere nettamente le temperature e porterà fiocchi di neve fino a quote collinari sul versante adriatico.

A cura di Raffaele Laricchia

